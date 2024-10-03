アンナ・サワイさん＝9月15日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米誌タイムは2日、世界で最も影響力がある「次世代の100人」を発表し、今年の米エミー賞で主演女優賞を獲得したアンナ・サワイさんを選出した。同誌は米配信ドラマ「SHOGUN将軍」で共演した真田広之さんのコメントを掲載。サワイさんについて「どんな役でも演じることができ、何でもこなせる才能がある。これからますます活躍の場を広げていくだ