©️ABCテレビ 9月28日（土）放送のバラエティー番組『灯る時間』に、MCのお笑いコンビ・カベポスターの同期芸人が登場。人生観を大きく変えられたという過去の壮絶な体験を明かした。 ©️ABCテレビ 『灯る時間』は、高層ビルの赤い航空障害灯＝赤い光が街を照らす“夜”に動き出す人々を追うドキュメンタリー番組。最終回となる今回は、フリーで活動するお笑いコンビ・ボニ}