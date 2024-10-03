オウム真理教の後継団体「アレフ」に対する、団体規制法に基づく活動制限の処分が長期化している。理由の一つが、国への資産の報告が不十分とされることだ。地下鉄サリンなど一連の事件の被害者や遺族への賠償金支払いが滞っており、公安調査庁（公安庁）は「資産隠し」との見方を強めている。公安庁に報告されたアレフの資産の推移「無差別大量殺人」を行ったオウム真理教対策を念頭に制定された団体規制法に基づき、アレフは