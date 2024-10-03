野田愛実の書き下ろし新曲「明日」が、木曜劇場『わたしの宝物』（フジテレビ系）の主題歌に決定。あわせて、同曲が使用された本編映像も公開された。 （関連：野田愛実は夢の日本武道館へ向かって歩みを進める圧倒的な歌声届けた特別な誕生日ライブ） 同作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる“托卵（たくらん）”を題材とした、ひりつく大人のオリジナル恋愛ドラマ。主人公の神崎美羽を松本若菜、