10月17日よりフジテレビ系で放送がスタートする松本若菜主演の木曜劇場『わたしの宝物』の主題歌が、野田愛実の書き下ろし楽曲「明日」に決定した。 参考：北村一輝、『わたしの宝物』で10年ぶり木曜劇場カムバックさとうほなみ、恒松祐里も出演 本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材に、“大切な宝物”を守るために悪女になることを決意した1人の女性とその夫