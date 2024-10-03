いよいよ北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３戦＆第４戦が開催される。10月10日と15日にアジア各国で行なわれ、連勝スタートの日本代表はサウジアラビア（ジェッダ）、オーストラリア（埼玉）との２連戦に臨む。【PHOTO】韓国No.1美女チアリーダー、キム・ハンナの“ドッカン悩殺ショット”を厳選でお届け！そんななか、10月２日に日本と同じグループＣのインドネシア代表が招集メンバー27名を発表した。オランダ・ベ