King＆Princeの永瀬廉（25）が2日、都内でイタリアのチョコレート菓子「フェレロロシェ」のブランドアンバサダー就任発表会に出席した。日本初のアンバサダーで「世界中で愛されている商品のブランドアンバサダーに選んでいただけてめちゃくちゃうれしい」と喜んだ。96個の「フェレロ…」を9段に積み上げたピラミッドが贈呈されると「うわお！」と驚き。「家に飾りたいですね。テレビ台のちょうど横のスペースが余ってい