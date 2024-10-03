【イスタンブール時事】ロイター通信は２日、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの最高指導者ナスララ師がイスラエル軍に殺害される前に、イランの最高指導者ハメネイ師からイランへの脱出を提案されていたと報じた。ヒズボラ内部にイスラエル側の潜入者がいてナスララ師の暗殺を計画しているという情報を伝えたが、同師は身辺警護を信頼してレバノンからの避難を拒んだという。複数のイラン関係筋の話として伝えた。ハ