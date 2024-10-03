CS諦めん！左足首捻挫のため離脱しているソフトバンクの松本晴投手（23）が2日、筑後ファーム施設でブルペン入りして60球を投じた。最速は148・5キロ。5日には負傷後初めてライブBPを行う予定で「しっかり自分の今を出せるように」と腕まくりした。さらに16日に開幕するCSファイナルSへ向けて「呼んでいただいたら全力でやります。その準備をするだけ」と熱い思いを語った。9月8日の西武戦に先発し、6回途中1失点の好投で2勝目