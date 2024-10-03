中国市場監督管理総局が29日に明らかにしたところによると、中国の現在の有効な国家測定技術規格は2077件で、国民生活の保障と産業の質の高い発展を促進するための重要な技術サポートを提供している。新華社が伝えた。同局はこのほど37件の国家計量技術規格を承認・発表した。鉄道交通、医療・ヘルスケア、環境騒音モニタリングなど複数の分野を網羅し、関連分野における測定技術の行動規範をさらに標準化し、測定サービスの能力と