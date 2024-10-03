自身初の最優秀防御率のタイトルをかけて今季最終戦の6日楽天戦（楽天モバイル）に先発するオリックス・宮城を、2人の扇の要がアシストする。先発バッテリーが濃厚な若月は「19年の由伸の時が、同じような状況だった。ちょっとよみがえりますよね」と笑った。山本（現ドジャース）は19年の最終戦で6イニングを投げて規定投球回に到達し、初の最優秀防御率を獲得。当時もマスクをかぶった背番号2は「まずは規定を目指しながら、