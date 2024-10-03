中日に球団史上初の「60試合トリオ」誕生だ。ここまで「勝利の方程式」を担う松山が58試合、清水、マルティネスが59試合に登板。残り3試合での大台到達に挑む。「50試合は狙っていましたけど、そこから先は未知なので、一試合一試合頑張るだけ。松山も2年目でこんなにいっぱい投げて、シンプルに凄いと思いますし、負けないように頑張らなきゃなと」既に一昨年の54試合を超えるキャリアハイを記録している清水が力を込めた。