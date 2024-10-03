1日に来季の契約を結ばない戦力外通告を受けたプロ16年目のDeNA・大田泰示外野手が、5日に開催されるソフトバンクとの「2024年プロ野球ファーム日本選手権（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）」に出場することが確実となった。通算907試合、打率・259、84本塁打、343打点のスラッガーは、来季の現役続行を希望している。大田にとっては、DeNAのユニホームを着て最後となる2軍の公式戦。42年ぶりイースタン・リーグ優勝を決めた