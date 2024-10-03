個人消費に回復の兆しが見えたとはいえ、まだ本格的に、賃上げが物価高に追いついていない状態であることが日本経済の重い課題だ。石破内閣は、賃上げ機運を一段と高める政策を打ち出し、経済の好循環へつなげてもらいたい。日本銀行が９月の企業短期経済観測調査（短観）を発表した。企業の景況感を示す業況判断指数は、代表的な大企業・製造業で、前期と同じプラス１３となった。業種別では、ＡＩ（人工知能）の普及によ