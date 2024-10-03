10月3日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡山都町北中島（スピード違反）国道266・・・宇城市松橋町（歩行者妨害・シートベルト）県道・・・天草市新和町（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」