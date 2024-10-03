次期衆院選で参政党から出馬する鈴木氏次期衆院選を巡り、神奈川１８区で立候補を予定していた教育無償化を実現する会の現職・鈴木敦氏（３５）＝比例南関東＝が参政党公認で比例南関東ブロックの単独候補として出馬する方向で最終調整を進めていることが２日、関係者への取材で分かった。鈴木氏は参政の神谷宗幣代表と共に３日午後、国会内で記者会見する予定。関係者によると、鈴木氏と神谷氏は外交・安全保障や防災などの政