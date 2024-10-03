◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節Ｃ大阪１―０Ｇ大阪（２日・ヨドコウ桜スタジアム）台風１０号の影響で８月３１日から日程を変更して開催された大阪ダービーは、Ｃ大阪が１―０でＧ大阪を下した。後半３分にＤＦ西尾隆矢（２３）がペナルティーエリア右から右足を振り抜き、決勝点。５月の対戦は敵地で敗れており、雪辱を果たした。Ｇ大阪は９試合連続未勝利となった。大阪ダービーに懸ける思いが、西尾を突き動かした。０―