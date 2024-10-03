巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６６）が２日、スポーツ報知に特別寄稿した。球団では自身以来となる新人監督としてのリーグ優勝を成し遂げた阿部慎之助監督（４５）の１年目の手腕をたたえ、今後の短期決戦へ向けて「チャレンジャーとして臨め」とエールを送った。＊＊＊＊阿部慎之助監督、改めてペナントレース優勝おめでとう。前監督としてこれ以上の喜びはない。勝負の世界は、理想や過程を求める