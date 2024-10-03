JR武雄温泉駅に導入された交通系ICカード乗車券対応の改札機＝3日午前、佐賀県武雄市JR九州は3日、交通系ICカード乗車券「SUGOCA（スゴカ）」を利用できる地域に佐賀、長崎両県の19駅を追加した。導入駅数は九州全県の306駅に広がった。西九州新幹線の武雄温泉駅を中心とする「西九州エリア」で、在来線の利用を活性化させる狙いがある。導入区間は長崎線の鍋島―江北間、大村線のハウステンボス、佐世保線の全駅で、佐賀市の