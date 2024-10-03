文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は3日までに、9月1日時点で冷房を設置している公立小中学校の割合を発表した。普通教室の設置率は2022年の前回調査から3.4ポイント増の99.1％とほぼ整備された一方、災害時に避難所として使われることも多い体育館などは7.0ポイント増の18.9％にとどまった。文科省は体育館などへの冷房設置促進のため、23〜25年度の新規申請について、国の補助率を2分の1に引き上げている。担当者は「安全