北海道・手稲警察署は2024年10月2日、詐欺の疑いで神奈川県に住む無職の男（24）を逮捕しました。男は2024年7月1日から3日までの間、氏名不明の共謀者と共に、小樽市に住む80代の女性に息子を語り電話をかけ、現金が至急必要だという嘘を話し、札幌市内で現金190万円を騙し取った疑いが持たれています。警察によると男は2024年8月24日に詐欺・詐欺未遂の疑いで逮捕されていて、その捜査の中で本件と関与が浮上し、逮捕に至りました