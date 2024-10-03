北海道・釧路警察署は2024年10月3日、業務上横領の疑いで、札幌市西区に住む自称・会社役員の男（47）を逮捕しました。男は2019年7月上旬から9月下旬までの間、自身が当時、代表取締役を務めていた釧路市にある建物の修繕会社で、アルバイトを雇ったように装い領収証を偽造するなどし、会社から114万円を横領した疑いが持たれています。警察によると、会社関係者からの相談で事件を認知し、捜査の中で男の関与が発覚。男は他人名義