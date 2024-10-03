Alex LawlerAhmad GhaddarMaha El DahanOlesya Astakhova［ロンドン／ドバイ２日 ロイター］ - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなどの非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は２日、オンラインで合同閣僚監視委員会（ＪＭＭＣ）会合を開き、現行の生産政策の維持を決定した。一方、過剰生産を相殺するため、一部加盟国がさらなる減産を行う必要があるとも述べた。会合後の声明では、減産目標や一部の過剰生