［ベイルート２日ロイター］ - レバノンのミカティ暫定首相は２日、イスラエルとイラン支援下にあるレバノンの武装組織ヒズボラの即時停戦を呼びかけた。イスラエルの攻撃によりレバノン国内でで約１２０万人が避難を余儀なくされたという。米国を拠点とする非営利団体「レバノン問題に関するタスクフォース」が主催したオンラインブリーフィングで、紛争を外交的に終結させることはイスラエルとレバノンの「双方にとって