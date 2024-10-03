NY株式2日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均42225.17（+68.20+0.16%） ナスダック17947.07（+36.71+0.20%） CME日経平均先物38830（大証終比：+1080+2.79%） 欧州株式2日終値 英FT100 8290.86（+14.21+0.17%） 独DAX 19164.75（-48.39-0.25%） 仏CAC40 7577.59（+3.52+0.05%） 米国債利回り 2年債 3.635（+0.031） 10年債3.783（+0.051） 30年債4.128（+0.05