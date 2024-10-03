[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ピエール=モロワ)※28:00開始<出場メンバー>[リール]先発GK 30 リュカ シュヴァリエDF 4 アレシャンドロDF 5 ガブリエル グドムンドソンDF 18 バフォデ ディアキテDF 22 ティアゴ サントスMF 10 レミ カベラMF 20 ミッチェル・バッカーMF 21 バンジャマン アンドレMF 23 エドン ジェグロヴァMF 32 A. BouaddiFW 9 ジョナサン・デイビッド控えGK 1 ヴィト マンノーネGK 16 マルク=