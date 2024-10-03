[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](アンフィールド)※28:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 26 アンドリュー・ロバートソンDF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルドMF 7 ルイス・ディアスMF 8 ドミニク・ショボスライMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 11 モハメド・サラーMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 9 ダルウィ