[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](ヴィラ・パーク)※28:00開始<出場メンバー>[アストン・ビラ]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 3 ジエゴ・カルロスDF 4 エズリ・コンサDF 12 リュカ・ディーニュDF 14 パウ・トーレスMF 8 ユーリ・ティーレマンスMF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイスMF 24 アマドゥ・オナナMF 27 モーガン・ロジャーズMF 41 ジェイコブ・ラムジーFW 11 オリー・ワトキンス控えGK 18 ジョー・ガ