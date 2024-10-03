J1新潟は2日、聖籠町のアルビレッジで非公開の練習を行い、5日のホーム鹿島戦に備えた。直近2試合でベンチ外だったDF堀米悠斗主将（30）はチーム状況を冷静に分析。攻守とも落ち着いて戦うための声掛けを練習から徹底し、個人としても鹿島戦で3試合ぶりの先発復帰を目指す。新潟での試合出場が歴代9位の202試合を数える堀米は、経験を基に今季最長の3連敗中のチーム状況を見つめている。「気持ちが入り込みすぎている。一つの