熊本競輪の大阪・関西万博協賛、開設74周年記念「G3火の国杯争奪戦」は3日に開幕。2015年10月の65周年記念以来で、7月のリスタート後は初のG3となる4日間開催。初日メインは12R特選だ。当然だが豪華メンバーが集結した一戦。深谷―郡司―内藤の南関トリオも魅力的ではあるが、本命には脇本を推した。まだまだ万全とはいえない状態でも、輪界屈指のハイパワーを見せつけリニューアルした熊本バンクで衝撃を与える。地元で心技体