ついにやったぞ！！ボートレース若松開設72周年記念競走G1「全日本覇者決定戦」は2日第12Rで優勝戦が行われ、1号艇の西山貴浩（37＝福岡）がトップスタートから先マイ。後続を寄せ付けず逃げて、悲願の地元周年Vを飾った。3月からつダイヤモンドカップ以来4度目のG1優勝。2着に森高一真、3着には前田将太が入った。また、節間売り上げは99億円1211万9500円と、目標の90億円を大幅に上回る大盛況だった。やっとこの時が来た。優