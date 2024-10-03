16年3月以来の本場開催から8節目、いよいよ熊本競輪場で65周年記念以来、9年ぶりの記念開催が行われる。来年度はG1全日本選抜競輪が行われるため熊本記念がない。予備から繰り上がった野口大を含め、地元勢12人が入魂の走りを4日間、見せてくれるだろう。【5R】野口裕と中島の先行争いを久米が捲る。ライン決着の（7）（1）（4）と、（7）―（1）（2）（5）―（1）（2）（3）（5）（8）（9）。【7R】ぎっくり腰明けだった