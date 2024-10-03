【10R】過去8回の「火の国杯」（久留米代替開催）のうち、3Vを手にしている中川誠一郎。このところは苦戦続きで持ち点も103.88まで下げているが、地元G3となれば話は別。共同通信社杯（宇都宮）の後、2週間余りと調整期間はたっぷり。リスタート後、初の地元G3に挑む中川は「やるだけのことはやってきた」と話した。初日予選、番組さんの心遣いもあり町田の番手回り。好枠町田が突っ張って貢献。中団から藤井昭―吉田が突