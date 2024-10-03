元ＨＫＴ４８で女優の田中美久が２日までに自身のＳＮＳを更新。自身の写真集の重版を報告した。田中は「写真集重版が決まりました。ありがとうございます！」と報告。「＃嬉しかったのか集英社から直電が来ました＃おめでとうだね＃田中美久２ｎｄ写真集私はだいぶ前から重版が決まったと知ってたのでずっとウズウズとしておりましたわーい＃気ままに。」と、気持ちを率直につづった。この投稿にファンからは「可