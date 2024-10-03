タレントの中居正広（５２）がＴＢＳ系で２４日に生放送される「プロ野球ドラフト会議２０２４」（後４・４０）のＭＣを務めることが２日、分かった。同局のドラフト特番への出演は１３年連続となる。今年も野球ファン代表としてドラフトを見守る中居は「今年はどういうドラマがあるのか、候補選手の皆さんがどんな思いでこの１日を過ごすのか」と１年に一度の“運命の１日”を心待ちにした。また例年とは違った思いも胸に秘