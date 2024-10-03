本日は円安の動きが強まっており、ユーロ円も１６１円台半ばまで買い戻されている。ドル円と同様に自民党総裁選の急落を取り戻す展開。本日は石破首相と植田日銀総裁が会談を行っていたが、その後の会見で石破首相が「現在は追加利上げするような環境にはない｣と述べたことで、市場は日銀の早期利上げへの警戒感を後退させている。首相は、総裁選前は日銀の利上げ姿勢を支持していたと考えられていた。 一方、ユ}