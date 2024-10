【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■特別上映イベント『 King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME ―Theater Viewing―』には、約5万人が来場! King Gnuが9月25日に発売した初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』が、10月3日に発表された10月7日付「オリコン週間映像ランキング」の「週間ミュージックDVD・BDランキング」にて初登場1位を獲得。同