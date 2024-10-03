◇欧州CL1次リーグセルティック1−7ドルトムント（2024年10月1日）欧州CLの1次リーグ9試合が1日に行われ、日本代表FW前田大然のセルティックは昨季準優勝のドルトムントに1―7で大敗を喫した。前田はCL2試合連続ゴールを決め、フル出場。スポルティングのMF守田英正はPSVアイントホーフェン戦にフル出場し、試合は1―1で引き分けた。シュツットガルトのDFチェイス・アンリは1―1で引き分けたスパルタ・プラハ戦の後半17分か