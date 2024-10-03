[フランクフルト ２日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のシュナーベル専務理事は２日、ユーロ圏のインフレ率はＥＣＢが目標とする２％に向けて低下する可能性が高まっていると述べた。タカ派として知られるシュナーベル氏がこれまでの物価上昇抑制の困難さに関する警告を後退させたことで、市場で利下げ観測が強まる可能性がある。シュナーベル氏はフライブルクで行った講演で「成長に対する向かい風を無視することはでき