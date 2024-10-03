Krystal Hu［２日ロイター］ - 対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を手がける米新興企業オープンＡＩが最新の資金調達ラウンドで６６億ドルを調達し、評価額は１５７０億ドルに達した。米ベンチャーキャピタルのスライブ・キャピタルやマイクロソフト、エヌビディアのほか、ソフトバンク、アルティメーター・キャピタル、フィデリティ、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビの投資会社ＭＧＸなどが出資した。関係筋による