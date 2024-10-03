【モデルプレス＝2024/10/03】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）とTHE RAMPAGEの吉野北人が出演するVisée（ヴィセ）の新WEBCM「ネンマクフェイク リキッド」篇（15秒）が、10月3日より公開される。【写真】TWICEツウィ、母＆従姉妹が美人すぎ◆ツウィ＆吉野北人、艶めく表情で魅了 新CMには、2022年10月からブランドミューズに就任しているツウィと、吉野が引き続き登場。レースが揺れる透