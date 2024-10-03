あなたの言動は、時に相手に不快感を与えている原因になっているかも…。ここでは、そんな他人を悩ませてしまう行動のいくつかを紹介します。友人の成功をやたらと自慢する「なぜか義母は、周りの友人がどう成功したかばかりを話題にしてきます。他人の自慢を聞かされる立場としては、少々困惑しますね」（28歳／女性）誰かの成果を頻繁に話す姿勢は、聞く側を微妙な気持ちにさせかねません。夜遊び話にどう反応すれば？「『友達と