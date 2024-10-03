メジャー最高勝率で地区優勝を飾ったドジャースの5日（日本時間6日）に本拠地ドジャースタジアムで開幕する地区シリーズの試合開始時間が発表された。5日の第1戦は午後5時38分開始（同午前9時38分開始）、6日（同7日）の第2戦は午後5時3分開始（午前9時3分開始）。3戦先勝で7日（同8日）の休養日を挟んで、8日（同9日）の第3戦からは敵地での試合となる。ド軍は第1戦はフラーティ、第2戦は山本が先発する。