Nidal al-Mughrabi［カイロ２日ロイター］ - イスラエル軍は２日、パレスチナ自治区ガザ全域を攻撃し、同地区南部ハンユニスで戦車を進軍させた。医療関係者によると、避難民の家族らが避難する学校などが攻撃を受け、少なくとも６５人のパレスチナ人が死亡した。 イスラエル軍はハンユニス東部と中部の数か所で戦車による攻撃を行い、少なくとも４０人が死亡、数十人が負傷した。現地のラジオ局とイスラム組織ハマスの