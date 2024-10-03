NY株式2日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均42214.68（+57.71+0.14%） ナスダック17954.94（+44.58+0.25%） CME日経平均先物38800（大証終比：+1050+2.72%） 欧州株式2日終値 英FT100 8290.86（+14.21+0.17%） 独DAX 19164.75（-48.39-0.25%） 仏CAC40 7577.59（+3.52+0.05%） 米国債利回り 2年債 3.633（+0.029） 10年債3.781（+0.049） 30年債4.130（+0.05