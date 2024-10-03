中国の習近平国家主席が石破総理大臣に祝電を送ったことについて、林官房長官は「就任当日の祝辞は前向きなメッセージ」だと評価しました。林長官は会見で、習主席からの祝電では「戦略的互恵関係の推進と建設的かつ安定的な関係構築への期待が表明された」と説明しました。そのうえで「就任当日に祝辞をいただいたことは、日中関係に対する習主席からの前向きなメッセージ」だとしました。中国に対しては「主張すべきは主