先月、ロシア軍機が3度にわたり日本の領空を侵犯した問題をめぐり、ロシア外務省の報道官は「日本側の抗議の正当性を確認する情報がない」として抗議を退けたと述べました。ロシア外務省のザハロワ報道官は2日、「日本側は外交ルートを通じて、この件について抗議しようとしたが、我々は抗議を退けた。抗議の正当性を確認する情報を持ち合わせていない」と述べました。そのうえで日本に対し、「政治問題化するのは非生産的であり、
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