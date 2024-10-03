イランに対して反撃を明言するイスラエルのネタニヤフ首相は、関係機関のトップと協議しました。反撃内容について話し合ったとみられ、地元メディアは「厳しい対応」が検討されているが、「イランとの戦争につながることはない」と報じています。イランによる攻撃から一夜明けた2日、イスラエルの首相府は、ネタニヤフ首相が関係機関のトップと協議したと発表しました。イランによる弾道ミサイル攻撃に対する反撃の時期や内容につ