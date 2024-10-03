国連のグテーレス事務総長はイスラエルに弾道ミサイルを発射したイランを非難し、「報復の連鎖を止めなければならない」と訴えました。グテーレス事務総長「国際人道法の組織的な違反から目を背けてはいけない。致命的な報復の連鎖を止めなければならない。時間は迫っている」国連のグテーレス事務総長は2日、安全保障理事会の緊急会合に出席し、「イランによるイスラエルへの大規模ミサイル攻撃を改めて強く非難する」と述べまし