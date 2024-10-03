阪神・岡田彰布監督（６６）が今季限りで退任することが２日、分かった。１５年ぶりに就任した昨季は１８年ぶりのリーグ優勝、３８年ぶりの日本一に導き、今季も優勝争いを盛り上げた。２年契約が満了するため去就が注目されていたが、２９日に２位が確定。その後、フロントと会談の場を持ち、勇退が決まった。阪神の監督として５５１勝（２日現在）は歴代最多。後任は、藤川球児球団本部付スペシャルアシスタント（ＳＡ、４４）